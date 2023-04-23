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49 минут назад

Рейс из Тюмени в Сочи задерживается на 13 часов

TourDomиещё 3

Более чем на 13 часов задерживается сегодня рейс ЕО 510 из Тюмени в Сочи авиакомпании «Икар». Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс из Тюмени в Сочи задерживается на 13 часов
Фото: TourDomTourDom

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вместо 06:45 по расписанию вылет Boeing 737-900 планируется теперь на 20:00 по местному времени (в 18:00 по московскому). Прибытие туристов в Адлер ожидается теперь в 21:57.

На рейс зарегистрировалось около 200 пассажиров. Пресс-служба транспортной прокуратуры пояснила, что причина переноса – техническая неисправность самолета.

По уточненной информации одного из источников редакции TourDom.ru, у воздушного судна вышли из строя два пневматика шасси. Пассажиров на курорт повезет тот же самолет, замены не будет.

Отметим, билеты на рейсы из Тюмени в Сочи продают сразу два перевозчика – Nordwind Airlines и Pegas Fly («Икар»). Фактически вылеты выполняет «Икар», поэтому пассажиров обслуживают и кормят по стандартам этой авиакомпании. Однако при покупке билетов учитывается и программа лояльности Nordwind Airlines.

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