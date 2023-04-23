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В Шереметьево открывается новый Duty Free

В московском аэропорту Шереметьево открывается крупный магазин Duty Free. Свою работу он начнет с 24 апреля, уже в понедельник.

В Шереметьево открывается новый Duty Free
© Unsplash

«Открытие магазина 24 апреля 2023. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится на объявлении, наклеенном на открывающуюся торговую точку.

Магазин предполагалось открыть в конце апреля. Duty Free в России испытывают проблемы с поставками продукции и ее ассортиментом.

Ранее «СП» писала о том, что переход России на расчеты за энергоресурсы в национальных валютах связан с систематическим и непомерным использованием США своего статуса эмитента мировой резервной валюты.

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