В Шереметьево открывается новый Duty Free
В московском аэропорту Шереметьево открывается крупный магазин Duty Free. Свою работу он начнет с 24 апреля, уже в понедельник.
«Открытие магазина 24 апреля 2023. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится на объявлении, наклеенном на открывающуюся торговую точку.
Магазин предполагалось открыть в конце апреля. Duty Free в России испытывают проблемы с поставками продукции и ее ассортиментом.
Ранее «СП» писала о том, что переход России на расчеты за энергоресурсы в национальных валютах связан с систематическим и непомерным использованием США своего статуса эмитента мировой резервной валюты.