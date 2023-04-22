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2 часа назад

Петербург готовится встречать китайских туристов

Ivyborg.ru

Главная задача города — не ударить в грязь лицом.

Петербург готовится встречать китайских туристов
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Как сообщают Невские Новости, представители туристической отрасли Северной столицы готовятся к новой волне туристов из Китайской Народной Республики. Предшествовал этому событию трехлетний перерыв, который был обусловлен ковидными ограничениями.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации, Алексей Мусакин заявил, что город в целом готов к приему китайских туристов.

«В принципе, город готов, мы же принимали их до пандемии. При этом, комитет проводит обучение по программе Chine friendly», — отметил Мусакин.

По словам эксперта, речь идет о подготовке к трудностям, вызванным кросскультурными различиями: внесение изменений в меню заведений общепита или расселении туристов в группы по соседним номерам (китайские туристы привыкли громко переговариваться из номера в номер с отрытыми дверями).

При этом сокращение потока может произойти по двум причинам, считает специалист, среди которых он назвал отсутствие брендовых магазинов в городе, а также приостановку обслуживания карт Visa и MasterCard.

Новости путешествий,Алексей Мусакин,Visa,
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