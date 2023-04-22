Петербург готовится встречать китайских туристов

Главная задача города — не ударить в грязь лицом.

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Как сообщают Невские Новости, представители туристической отрасли Северной столицы готовятся к новой волне туристов из Китайской Народной Республики. Предшествовал этому событию трехлетний перерыв, который был обусловлен ковидными ограничениями.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации, Алексей Мусакин заявил, что город в целом готов к приему китайских туристов.

«В принципе, город готов, мы же принимали их до пандемии. При этом, комитет проводит обучение по программе Chine friendly», — отметил Мусакин.

По словам эксперта, речь идет о подготовке к трудностям, вызванным кросскультурными различиями: внесение изменений в меню заведений общепита или расселении туристов в группы по соседним номерам (китайские туристы привыкли громко переговариваться из номера в номер с отрытыми дверями).