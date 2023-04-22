Турагенты отмечают задержки рейсов на направлении Антальи перед майскими праздниками
Турагенты волнуются из-за изменений в расписании авиарейсов, которые происходят в последние дни на направлении Антальи. Впереди майские праздники, когда турпоток увеличится, а стабильности нет. Некоторые вылеты значительно задерживаются, на что туристы реагируют эмоционально. И вся порция негатива достается турагентам.
Так, в четверг рейс TK3730 из Антальи в Москву был перенесен на 8 часов. Пятничный борт вылетел позже на 12 часов. От этих задержек напрямую зависят вылеты отдыхающих из России.
«Сегодня столкнулись с чехардой на вылете. В момент регистрации даже не было номера рейса. А в итоге мы вообще вместо "Южного ветра" летим на "туркишах". Никто не присылает изменений полетных данных», – сообщают подписчики редакции TourDom.ru.
Турагенты обеспокоены тем, что туроператоры не сообщают им заблаговременно об изменениях в расписании полетов, адресуют к перевозчикам. Авиакомпании, в свою очередь, также заранее, как правило, не информируют пассажиров о задержках рейсов.
Как считают эксперты, основная причина происходящего в том, что заказчики рейсов переоценили спрос. Глубина бронирований в этом сезоне очень низкая, туры и билеты раскупаются почти впритык к вылетам. В таких условиях действительно сложно определить объем провозных емкостей. К тому же у всех крупных туроператоров держателей чартеров есть обязательства не только по перевозке, но и по заполнению номеров в гостиницах. Им важно не упустить ни одного клиента. «Во избежание финансовых потерь в оперативном режиме компании переносят пассажиров и меняют рейсы», – говорят собеседники TourDom.ru. Также специалисты говорят о возможных проблемах в выполнении расписания из-за отсутствия достаточного количества резервных бортов у некоторых авиакомпаний. В случае поломки одного самолета нарушается вся программа.
Ранее мы писали, что объем бронирований туров в Турцию просел после повышения курса валют. Туристы, не оплатившие отдых заранее, увидев новые цены, спешно начали искать альтернативу для своего отпуска. Негативное влияние на спрос оказали завышенные цены на популярные у россиян отели. По утверждениям специалистов, гостиницы подняли тарифы на 30–40% от уровня прошлого года.
Правда, в конце недели турагентства стали обращать внимание на резкое снижение стоимости отдыха во многих отелях. В некоторых случаях динамика падения выглядит впечатляюще.
Специалисты говорят, что недельный тур с вылетом 26 апреля и проживанием в гостинице 4* сейчас реально купить дешевле 50 тыс. руб. И это включая перелет. Такие примеры можно найти, в частности, у TEZ TOUR. Турпакет на двоих с проживанием в стандартном номере Get Enjoy Hotel (Кемер) на заезды 26, 27, 28 апреля продается за 45–49 тыс. руб.
Во второй половине апреля практически все крупные туроператоры по Турции начали спешно проводить акции, стимулирующие спрос. Судя по всему, этого оказалось недостаточно, профицит перевозки привел участников рынка к необходимости на ходу корректировать полетные планы.