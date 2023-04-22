Турагенты отмечают задержки рейсов на направлении Антальи перед майскими праздниками

Турагенты волнуются из-за изменений в расписании авиарейсов, которые происходят в последние дни на направлении Антальи. Впереди майские праздники, когда турпоток увеличится, а стабильности нет. Некоторые вылеты значительно задерживаются, на что туристы реагируют эмоционально. И вся порция негатива достается турагентам.

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Так, в четверг рейс TK3730 из Антальи в Москву был перенесен на 8 часов. Пятничный борт вылетел позже на 12 часов. От этих задержек напрямую зависят вылеты отдыхающих из России.

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«Сегодня столкнулись с чехардой на вылете. В момент регистрации даже не было номера рейса. А в итоге мы вообще вместо "Южного ветра" летим на "туркишах". Никто не присылает изменений полетных данных», – сообщают подписчики редакции TourDom.ru.

Турагенты обеспокоены тем, что туроператоры не сообщают им заблаговременно об изменениях в расписании полетов, адресуют к перевозчикам. Авиакомпании, в свою очередь, также заранее, как правило, не информируют пассажиров о задержках рейсов.

Как считают эксперты, основная причина происходящего в том, что заказчики рейсов переоценили спрос. Глубина бронирований в этом сезоне очень низкая, туры и билеты раскупаются почти впритык к вылетам. В таких условиях действительно сложно определить объем провозных емкостей. К тому же у всех крупных туроператоров держателей чартеров есть обязательства не только по перевозке, но и по заполнению номеров в гостиницах. Им важно не упустить ни одного клиента. «Во избежание финансовых потерь в оперативном режиме компании переносят пассажиров и меняют рейсы», – говорят собеседники TourDom.ru. Также специалисты говорят о возможных проблемах в выполнении расписания из-за отсутствия достаточного количества резервных бортов у некоторых авиакомпаний. В случае поломки одного самолета нарушается вся программа.

Ранее мы писали, что объем бронирований туров в Турцию просел после повышения курса валют. Туристы, не оплатившие отдых заранее, увидев новые цены, спешно начали искать альтернативу для своего отпуска. Негативное влияние на спрос оказали завышенные цены на популярные у россиян отели. По утверждениям специалистов, гостиницы подняли тарифы на 30–40% от уровня прошлого года.

Правда, в конце недели турагентства стали обращать внимание на резкое снижение стоимости отдыха во многих отелях. В некоторых случаях динамика падения выглядит впечатляюще.

Специалисты говорят, что недельный тур с вылетом 26 апреля и проживанием в гостинице 4* сейчас реально купить дешевле 50 тыс. руб. И это включая перелет. Такие примеры можно найти, в частности, у TEZ TOUR. Турпакет на двоих с проживанием в стандартном номере Get Enjoy Hotel (Кемер) на заезды 26, 27, 28 апреля продается за 45–49 тыс. руб.