В АТОР рассказали, как меняется спрос на путевки в Дагестан

В АТОР рассказали, как меняется спрос туристов на путевки в Дагестан
Путешественники за последние два года стали ездить в Дагестан чаще. Об этом радио "Говорит Москва" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По словам эксперта, Дагестан демонстрирует рекордные показатели популярности среди туристов. При этом республика востребована вне зависимости от сезона: группы путешественников отправляются туда начиная с марта.
По мнению Майи Ломидзе, туристов привлекают "семейный" прием в гостевых домах, Каспийское море, горы, наличие экскурсионной программы и этнические особенности региона. Помимо этого, есть возможность для активного туризма и отдыха с детьми.
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