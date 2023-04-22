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В АТОР рассказали, как меняется спрос туристов на путевки в Дагестан

Путешественники за последние два года стали ездить в Дагестан чаще. Об этом радио "Говорит Москва" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В АТОР рассказали, как меняется спрос на путевки в Дагестан
© Pxhere

По словам эксперта, Дагестан демонстрирует рекордные показатели популярности среди туристов. При этом республика востребована вне зависимости от сезона: группы путешественников отправляются туда начиная с марта.

По мнению Майи Ломидзе, туристов привлекают "семейный" прием в гостевых домах, Каспийское море, горы, наличие экскурсионной программы и этнические особенности региона. Помимо этого, есть возможность для активного туризма и отдыха с детьми.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что можно посмотреть в Дагестане за два дня.

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