В АТОР рассказали, как меняется спрос на путевки в Дагестан

Путешественники за последние два года стали ездить в Дагестан чаще. Об этом радио "Говорит Москва" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

© Pxhere

По словам эксперта, Дагестан демонстрирует рекордные показатели популярности среди туристов. При этом республика востребована вне зависимости от сезона: группы путешественников отправляются туда начиная с марта.

По мнению Майи Ломидзе, туристов привлекают "семейный" прием в гостевых домах, Каспийское море, горы, наличие экскурсионной программы и этнические особенности региона. Помимо этого, есть возможность для активного туризма и отдыха с детьми.