За что китайцы не любят русских

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Туристка рассказала, за что китайцы не любят россиян и какие еще нации недолюбливают жители КНР.

© РИА "ФедералПресс"

Есть много причин, по мнению девушки, чтобы не любить россиян. Во-первых, в КНР ходит стереотип, что все русские много пьют и выбирают в большинстве случаев крепкие спиртные напитки. Во-вторых, китайцы считают русских ленивыми.

«Мы имеем много земли, природных ресурсов, но достаточно бедны», – пишет туристка в своем дзен-канале.

Также китайцы не понимают, как можно дать обещание и не торопиться его исполнять, что свойственно многим русским. Еще одна причина – вспыльчивость. Девушка пишет, что такой стереотип сложился из-за поведения пьяных туристов на курортах.

В КНР также принято всегда улыбаться и «держать лицо», а у россиян такой привычки нет. Все свои эмоции они открыто выражают. Китайцы не понимают, как можно «потерять лицо» на публике, передает «Турпром».