Отпуск 2023: интересные события в Черногории

Добраться в Черногорию из России по-прежнему возможно стыковками через Стамбул или Белград. Из обоих городов есть прямые рейсы до Тивата.

С каждой неделей лето всё ближе. Пора спланировать свой отпуск. Отличным вариантом станет Черногория. Она остается безвизовым направлением для россиян; находиться в стране без визы возможно до 30 дней.

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Каждое лето знаменитый яхтенный курорт Черногории Porto Montenegro, расположенный на берегу Которского залива, превращается в настоящий эпицентр культурной и светской жизни региона. Не станет исключением и этот летний сезон, главным событием которого будет масштабный трехдневный фестиваль современного искусства Rubix. Он будет проходить с 28 по 30 июля на всех основных площадках курорта, всего в нескольких шагах от пятизвездочного отеля Regent Porto Montenegro, гости которого смогут наблюдать за происходящим буквально с балконов своих роскошных номеров.

На три жарких июльских дня Porto Montenegro превратится в огромную концертно-выставочную площадку, где будут представлены самые разные виды искусства. В максимально эклектичной программе фестиваля – театральные выступления, цифровое искусство и современные технологии, электронная и аккустическая музыка, классическая музыка, опера и джаз, выступления лучших ди-джеев и танцевальные вечеринки.

Специальным гостем мероприятия станет Джон Малкович, знаменитый американский актер, режиссер и продюссер. Он будет выступать с камерным спектаклем «Адская комедия», которую критики называют удивительным симбиозом драмы и барочной оперы.

На протяжении всего летнего сезона курорт предлагает интересные мероприятия.

Ралли Gumball 3000

16-17 июня роскошные набережные марины украсят шикарные коллекционные ретро-автомобили, которые приедут в Тиват в рамках международного ралли. Это одно из самых известных в мире ралли раритетных коллекционных автомобилей, основанное в 1999 г. британским предпринимателем М. Купером и обычно включающее более ста участников.

Концерт Дино Мерлина

Выступать в Porto Montenegro стало для коллектива Дино уже доброй традицией; этим летом он выступит здесь уже в третий раз! В прошлом году концертная площадка для его выступления была построена прямо поверх панорамного бассейна в Будда-баре, а вокруг него располагалась огромная зона, где гости до утра танцевали под зажигательные ритмы его музыки. В этом году это произойдёт 24 июня.

Международный фестиваль моды

Еще одно из самых ожидаемых – и самых гламурных событий сезона – фестиваль моды 21 – 22 июля. Ежегодно на это мероприятие приезжают ведущие дизайнеры со всего мира. Гости Черногории смогут насладиться этим событием.

Гастрономический уикенд

1 июля на территории Будда-бара с огромным панорамным бассейном прямо рядом с отелем уже в десятый раз состоится винный фестиваль Superwine, а 5 августа – праздник столь популярных жарким черногорским летом розовых вин в формате «пикник на траве». 17-20 августа на уютной зеленой поляне прямо перед отелем будет проходить Гастрономический уикенд, в рамках которого лучшие местные рестораны и шеф-повара презентуют свою продукцию и фирменные блюда, которые можно будет тут же купить и попробовать.