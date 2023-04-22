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Назван единственный понизивший цены на отдых регион России

Республику Крым назвали единственным регионом России, который понизил цены на отдых по сравнению с 2022 годом. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в эфире радио «Говорит Москва».

Назван единственный понизивший цены на отдых регион России
© Lenta.ru

Эксперт отметила, что, несмотря на все логистические сложности, полуостров войдет в топ-5 самых востребованных мест для отпуска в предстоящем летнем сезоне. При этом она уточнила, что динамика поездок будет не такой, как в 2021 году, когда Крым побил рекорд, однако регион не повышает цены.

«Снижение цен будет, пусть не значительным и не у всех объектов, но будет. Отельеры Крыма заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали», — поделилась Ломидзе.

Кроме того, спикер понадеялась на увеличение количества поездов в Крым и сокращение точек досмотра на Крымском мосту. По ее словам, это сократит время ожидания туристов, которые планируют поездку на полуостров на личном автомобиле.

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