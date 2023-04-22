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3 часа назад

Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы из Москвы в Турцию

runews24.ru

Вылеты из Москвы в Турцию начали отменять. В первую очередь это касается компании Turkish Airlines.

Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы из Москвы в Турцию
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, уже известно, что отменяются вылеты 28 апреля, 1, 3, 4 и 5 мая. Издание «Турпром» сообщает, что дочерняя компания турецкого авиаперевозчика AnadoluJet вылетает из Домодедово в аэропорт Анталии 2 мая. Рейсы TK 3954/ 55 и ТК 3990/91 компания тоже отменила.

Отмену рейсов анонсировала и Corendon Airlines. По информации турецких изданий, отмена рейсов вызвана пониженным спросом на вылеты, поэтому компании отменяют их.

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