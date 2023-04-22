Профсоюз Verdi призвал к проведению забастовки в аэропорту Берлин-Бранденбург

Предполагается, что 24 апреля в акции примут участие работники служб безопасности авиагавани. В профсоюзе предупредили, что из-за стачки пассажиры могут столкнуться с массовыми отменами и задержками рейсов. Verdi добивается улучшения условий труда и повышения зарплат для сотен сотрудников наземных служб аэропортов по всей Германии. В четверг профсоюз организовал забастовку в авиагаванях Гамбурга, Дюссельдорфа и Кёльна, в пятницу к ним добавилась воздушная гавань Штутгарта. Стачки нарушили планы около 100 тысяч пассажиров. Было отменено около 700 рейсов.