В горном кластере Сочи частично открыли горнолыжные трассы

Горнолыжные трассы в Сочи частично открыли в горном кластере. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале курорта.

"Первый снег, Цирк-2, Восточная (от 2,3 тыс. до 2,05 тыс. м), Аибга [открыты]", - говорится в сообщении.

Красная Поляна - горный курорт, расположен в 30 минутах езды от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Горнолыжная инфраструктура курорта включает 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и два сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями и рейс-зону, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. м над уровнем моря.