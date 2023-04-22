В Бразилии ожидается увеличение числа туристов

Число иностранных туристов в Бразилии в этом году увеличится на 2,1 миллиона человек, согласно оценкам Бразильского агентства по международному продвижению туризма (Embratur).

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В период с апреля по декабрь эксперты ожидают около 9,7 миллиона пассажиров, что на 26 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Эти цифры содержатся в отчете, подготовленном Embratur с использованием данных ForwardKeys, одного из ведущих мировых поставщиков аналитики в сфере туризма.

С конца марта президент Embratur Марсело Фрейшо ведет переговоры как минимум с 32 иностранными авиакомпаниями о включении в направления новых бразильских маршрутов.

По оценкам специалистов, воздушное сообщение является одним из важных факторов на пути роста международного туризма. Накануне Фрейшо встретился с министром портов и аэропортов Марсиу Франсой, чтобы обсудить этот вопрос и выстроить политику, направленную на стимулирование роста числа туристов в Бразилию.

По данным Embratur, за первые два месяца этого года южноамериканский гигант достиг отметки в 1,5 миллиона иностранных туристов – это самое высокое значение в исторической серии, начатой в 2019 году.

В январе и феврале иностранные туристы оставили в стране 1,1 миллиарда долларов, превзойдя цифру первых двух – допандемийных – месяцев 2020 года (1,06 миллиарда).