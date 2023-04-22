В Бразилии ожидается увеличение числа туристов

Число иностранных туристов в Бразилии в этом году увеличится на 2,1 миллиона человек, согласно оценкам Бразильского агентства по международному продвижению туризма (Embratur).
В период с апреля по декабрь эксперты ожидают около 9,7 миллиона пассажиров, что на 26 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Эти цифры содержатся в отчете, подготовленном Embratur с использованием данных ForwardKeys, одного из ведущих мировых поставщиков аналитики в сфере туризма.
С конца марта президент Embratur Марсело Фрейшо ведет переговоры как минимум с 32 иностранными авиакомпаниями о включении в направления новых бразильских маршрутов.
По оценкам специалистов, воздушное сообщение является одним из важных факторов на пути роста международного туризма. Накануне Фрейшо встретился с министром портов и аэропортов Марсиу Франсой, чтобы обсудить этот вопрос и выстроить политику, направленную на стимулирование роста числа туристов в Бразилию.
По данным Embratur, за первые два месяца этого года южноамериканский гигант достиг отметки в 1,5 миллиона иностранных туристов – это самое высокое значение в исторической серии, начатой в 2019 году.
В январе и феврале иностранные туристы оставили в стране 1,1 миллиарда долларов, превзойдя цифру первых двух – допандемийных – месяцев 2020 года (1,06 миллиарда).
Более 3,63 миллиона иностранных туристов посетили Бразилию в 2022 году, согласно исследованию Министерства туризма, которое показывает, что прибытие иностранцев в страну увеличилось почти в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.