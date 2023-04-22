На майские праздники забронировано 40 процентов съемного жилья

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок у россиян на эти майские каникулы. В топ также вошли Казань и Москва.

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Кроме того, большой популярностью у туристов пользуются Калининград, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск, Волгоград, Сочи и Ярославль, рассказали "РГ" эксперты портала Суточно.ру.

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"По сравнению с прошлогодними каникулами топ-10 городов для поездок не изменился. Произошли некоторые перестановки внутри рейтинга, но они незначительные. Спрос в этом году высокий, но не ажиотажный, на каникулы забронировано около 40% жилья. Места ещё есть", - рассказал гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

В этом году туристы в среднем едут отдыхать на четверо суток, в прошлом году ехали на три дня. Поэтому и траты на поездку выросли - в среднем на аренду жилья путешественники тратят по 15 тысяч рублей против прошлогодних 9,5 тысячи.

Цена на сутки аренды в целом по России выросла за год на 11%, до 4050 рублей.

Заметный рост наблюдается в Нижнем Новгороде - на 16% (до 5100 рублей), Ярославле - 13% (до 4850 рублей), Калининграде - 11% (до 3180 рублей). Посуточная аренда в Москве и Кисловодске подорожала на 10% (до 4260 рублей и 3630 рублей соответственно). В Волгограде и Сочи проживание стало дороже на на 6% (4400 рублей и 4100 рублей соответственно), в Санкт-Петербурге - на 7% (4600 рублей). Сократились цены из популярных направлений только в Казани - на 2% (4670 рублей).

При этом сильнее всего подорожала аренда в столице Беларуси Минске - на 31%, до 6250 рублей за сутки.

"Из недорогих вариантов можно посоветовать Ессентуки, также сравнительно недорогое жильё можно найти в Калининграде и на небольших курортах Краснодарского края, например, Лазаревском, Лоо, Витязево, Ольгинке", - добавляет Кузнецов.

Спрос на посуточную аренду на майские праздники стабильно растет год от году, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито" Артём Кромочкин. Например, в 2022 он в среднем увеличился на 23,1% по сравнению с 2021 годом: на 19,1% на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы и на 27,1% на квартиры. При этом предложение подросло еще больше, заверяют в компании - в среднем на 35% за год.

В этом году ожидается не меньший рост, говорит эксперт, так как на майские праздники россияне традиционно предпочитают брать отпуска и уезжать в путешествия в другие города или же отдыхать за городом.

По данным эксперта, особой популярностью в последнее время пользуются поездки в Дагестан. Рост спроса на аренду загородных домов в этом направление вырос за год в 3,4 раза, а на квартиры в 3,3. Также туристов привлекают Ярославская область (рост спроса в 2,3 раза на квартиры и на 89,1 на загородную недвижимость), Тула (рост спроса в 2,1 раза на квартиры), Ленинградская область (рост спроса почти в 2 раза на загородную недвижимость).

Цены за год растут в среднем на 22,5%, подсчитали в компании. Так, в прошлом году стоимость загородного жилья в среднем составляла 5000 рублей в сутки, а квартир - 1800 рублей. В этом году стоимость повысится так же, потому что, например, в апреле цены на квартиры уже поднялись до 2000, а на майских праздниках с учетом ажиотажа вырастут и цены на дома, поясняют эксперты.

Строят россияне и планы на лето. Согласно опросу, проведенному Циан, в 2022 году путешествовали по России 72% респондентов, и ¾ из них планируют поездки и в 2023 году. Просмотры объявлений посуточной аренды в 2023 году выше, чем год назад, на 63%, говорит эксперт Циан.Аналитики Виктория Кирюхина. В марте активность выросла на 30% по сравнению с февралем, в апреле еще на 12%.

Больше половины потенциального спроса (56%) приходится на столичные регионы (в прошлом году - 61%). То есть россияне выбирают экскурсионный туризм наравне с отдыхом на море.

Если не учитывать столичные регионы, то в пятерку регионов-лидеров по спросу входят Краснодарский край, Татарстан, Калининградская, Нижегородская области и Ставропольский край. Последний вошел в пятерку лидеров в 2023 году, в 2022 году регион был в десятке. Ставрополье стало более популярным за счет роста спроса на Кисловодск и Пятигорск по посуточной аренде.

Пока первое место по спросу на посуточную аренду на лето занимает Казань, за ним следует Сочи и в тройке лидеров - Нижний Новгород. Но в десятку наиболее востребованных городов входят также и Геленджик с Анапой, которые активно бронируются несмотря на сложности с транспортным сообщением.

Средняя базовая ставка аренды в популярных городах выросла за год на 19%: с 2,62 тыс. до 3,13 тыс. Летом, в разгар отпусков, ставки традиционно будут еще выше. Только в Сочи в 2023 году ставка показала небольшое снижение: -4%, однако это все равно самый дорогой город среди локаций, лидирующих по аренде, говорит Кирюхина.