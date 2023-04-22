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Глава РСТ проинструктировал граждан РФ о поездках в Европу

Несмотря на сложные отношения России со многими европейскими странами, россияне все еще могут планировать свой отдых в Европе. Однако делать это необходимо с особой осторожностью. Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Глава РСТ проинструктировал граждан РФ о поездках в Европу
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"Для поездок туда существуют стыковочные рейсы. Шенгенские визы выдаются, к тому же на руках у россиян сегодня около миллиона действующих виз", - заявил Горин.

Вместе с тем, отмечает эксперт, планируя поездку в Европу, необходимо учитывать множество различных нюансов. В частности, необходимо учитывать время полета, стоимость отдыха и, самое главное, способы оплаты, если российские карты не действуют за рубежом.

Горин также предупредил, что не все страны пускают к себе российских граждан даже при наличии визы. К таким странам, например, относятся Польша, Финляндия и прибалтийские страны. Эксперт не исключает повышенный формализм и в других странах.

"Страховка, бронирование отелей, запас наличных денег, обратные билеты – все это могут спросить на границе. Будьте готовы к вопросам, заранее распечатайте все бумаги на английском или на национальном языке. Сегодня стоит иметь на руках расширенный пакет документов", – добавил Горин.

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