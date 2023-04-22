Турист поссорился с сотрудником отеля в Таиланде и поджег номер

Британский турист поссорился с сотрудником отеля в Таиланде, поджег свой номер перед выселением и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Metro.

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По информации издания, 27-летний мужчина начал кричать на администратора, после чего пнул ногой стойку регистрации и отправился в свой номер. «Турист рассердился и стал кричать на меня. Я не знаю причину, потому что я не мог понять всего, что он говорил», — рассказал 23-летний сотрудник отеля Сахатсават (Sahatsawat).

Спустя некоторое время постоялец вышел вместе с вещами и покинул гостиницу. Когда Сахатсават отправился проверить его номер, то обнаружил выходивший из-под двери дым.