Отмена безвиза не повлияет на турпоток в Албанию

«В этом году мы видим восстановление туристических потоков в Европу, несмотря на сложности как с платежами, также и с отсутствием прямых рейсов. Мы фиксируем рост интереса к Италии, Испании, Греции, Болгарии, Франции и других стран», - заключил Горин.