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«Цены, пляж и экскурсии»: отмена безвиза не повлияет на турпоток в Албанию

На данный момент у стран Евросоюза нет прямого воздушного авиасообщения, есть только транзитные рейсы, рассказал НСН Дмитрий Горин. Албания всегда привлекала туристов ценами на отели, пляжным отдыхом и обилием экскурсионных программ, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Отмена безвиза не повлияет на турпоток в Албанию
© nsn.fm

Албания отменила безвизовый режим для россиян, действовавший с 1 мая по 30 сентября. Теперь для визита в Албанию нужно оформить визу в соответствии с целью поездки.

«Сейчас туристы выбирают другие, в том числе европейские страны, так как 17 из 27 стран [Евросоюза] выдают шенгенские визы. Есть страны, которые выдают национальные визы – Болгария, Кипр и Румыния», - сказал Горин.

Албания привлекательна своими демократичными ценами, пляжами и обилием экскурсионных программ, отметил он.

«Каждая страна уникальна, и Албания привлекала свою аудиторию туристов, в том числе, за счет доступности отелей, и пляжного отдыха и экскурсионных программ. В любом случае, сейчас у стран Евросоюза прямого воздушного авиасообщения нет, есть только транзитные рейсы», - добавил собеседник.

При этом в целом по стране наблюдается рост турпотока в европейские страны, признался эксперт.

«В этом году мы видим восстановление туристических потоков в Европу, несмотря на сложности как с платежами, также и с отсутствием прямых рейсов. Мы фиксируем рост интереса к Италии, Испании, Греции, Болгарии, Франции и других стран», - заключил Горин.

Ранее министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила, что россияне смогут оформлять визы при поездках в китайский город Фуюань по прибытии, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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