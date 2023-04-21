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Авиакомпания «Победа» увеличит число рейсов летом

В летнем расписании 2023 года лоукостер «Победа» нарастит число рейсов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство Бизнес Новостей.Представители авиакомпании сообщили, что летом количество рейсов будет доходить до 250 в сутки.

Авиакомпания «Победа» увеличит число рейсов летом
© В Подмосковье

«В летние месяцы лоукостер планирует выполнять до 250 рейсов ежесуточно. Это на 20% больше, чем в пиковый сезон прошлого года», — заявили в организации.

«Победа» - российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот». Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за первый квартал 2023 года.

Количество обслуженных пассажиров увеличилось на 23% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и достигло 7,2 млн человек.

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