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"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить ветеранов ВОВ в честь Дня Победы

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«Аэрофлот» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет с 2 по 11 мая 2023 года традиционную акцию по предоставлению ветеранам бесплатного перелета, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить ветеранов ВОВ в честь Дня Победы
© Газета.Ru

Также компания вручит всем участникам акции сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года.

Бесплатный перелет в экономическом классе обслуживания могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, авиакомпания предоставляет возможность оформить перелет в классах «Комфорт» или «Бизнес». «Аэрофлот» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в акции, «Аэрофлот» предложит повышение в классе обслуживания на борту воздушного судна при наличии свободных мест по итогам регистрации на рейс в аэропорту.

В период проведения акции участникам предоставляется возможность перелета рейсами «Аэрофлота», авиакомпании «Россия» и авиакомпании «Аврора» по маршрутам в России и в пункты СНГ.

Перелет необходимо совершить с 2 по 11 мая 2023 года. Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно.

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