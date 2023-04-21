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Туроператоры снизили цены на туры в Турцию с вылетом в майские праздники

Накануне майских праздников туроператоры объявили специальные акции по Турции. Многие из них предложили повышенную комиссию при бронировании туров с заездом в конце апреля – начале мая. Некоторые снизили цены на люксовые отели или на популярные 5* и 4* гостиницы на самые, казалось бы, востребованные даты праздников. Редакция TourDom.ru узнала подробности.

Туроператоры снизили цены на туры в Турцию с вылетом в майские праздники
© Tourdom

В частности, специальные условия получат клиенты ANEX Tour при бронировании туров с проживанием в Rixos Sungate 5* с датой заездов с 28 апреля по 31 мая. Трансфер в этот отель будет прямым, без заездов в другие гостиницы. Туристам предоставят сервисы Fast Track и CIP Lounge на вылете.

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Pegas Touristik объявил о снижении цен на отели Maxx Royal Belek Golf Resort 5* и Maxx Royal Kemer Resort 5* с заездом с 21 апреля по 10 мая. Оба туроператора предлагают своим партнерам повышенную комиссию по названным отелям.

Скидки до 50% на проживание в популярных отелях Антальи получат туристы TEZ TOUR при заезде с 20 по 26 апреля. В списке такие объекты Кемера и Белека, как Akka Alinda, Club Hotel Caretta, Gypsophila Club Marine, IC Hotel Santai Family Resort и др. Кроме того, как сообщил представитель туроператора, на некоторые заезды в 2 раза снижена стоимость топливного сбора.

В туроператоре «Интурист» действует акция со специальными ценами и условиями на VIP-номера люксовых отелей. При бронировании ряда популярных гостиниц партнеры компании также получат повышенную комиссию.

«За последнюю неделю все туроператоры объявили особые условия по Турции, в основном это +2% примерно к базовым и промотарифам комиссии, – подтвердил представитель онлайн-платформы "ЭТО Тревел". – Причем это касается не только премиум-сегмента, а в целом всего направления».

Очевидно, туроператоры запускают спецпредложения, чтобы стимулировать продажи. «Спрос на майские оказался недостаточно высоким с учетом большого количества заявленной перевозки», – отметил руководитель TBS Group Рашад Мамедов. Часть рейсов пришлось снимать. Например, было отменено несколько вылетов Turkish Airlines из Москвы в Анталью, а также Corendon Airlines из Москвы, Тюмени и Нижнекамска. Программа Southwind из Иркутска отложена до июля.

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