Стала известна стоимость отдыха в турецких отелях 18+

Стало известно, сколько для российских туристов будет стоить отдых в пятизвездочных отелях 18+ Alba Royal, Adam & Eve, Flora Garden Beach, Michell Hotel & Spa в Турции во время майских праздников. Об этом сообщает TourDom.

Дешевле всего будет остановиться на неделю в гостинице Michell Hotel & Spa. Для этого потребуется 46 тысяч рублей с человека. При этом в отеле есть возможность получить скидку 50% на проживание.

Следующий по стоимости Alba Royal Hotel. Для недельного отдыха в нем одному человеку нужно будет заплатить минимум 58,9 тысячи рублей. В отеле доступны бассейны разного типа, спа-центр, хаммам, сауна и возможность разнообразного спортивного досуга.

Семь ночей во Flora Garden Beach будут стоить для россиянина не меньше 67,2 тысячи рублей, а в Adam & Eve — минимум 78,3 тысячи рублей. Во втором из этих отелей можно посетить специальные вечеринки, он подходит для молодежи и молодоженов.

Гостиницы adults only, согласно данным TourDom, ориентируются исключительно на взрослых туристов. Инфраструктура таких отелей создана с учетом запросов и понимания комфортного отдыха, характерных для людей старше 18 лет.