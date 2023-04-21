Спрос на туры в Крым на майские праздники за год вырос на 15%

Продажи туров в Крым на майские праздники 2023 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин на пресс-конференции в пятницу.

"Крым, который в прошлом году потерял порядка 30% [туристов], по разным оценкам, в этом году в бронировании добавил 15%, хотя общие потери все равно будут", - сказал он, отвечая на вопрос о том, куда планируют россияне отправиться на майские праздники.

Эксперт отметил, что высоким спросом на майские праздники также пользуются туры в Краснодарский край, в частности, в Сочи и Анапу. Спрос на поездки в Санкт-Петербург в этом году поднялся на 10-15%. Востребованы среди туристов также путевки в Москву, Подмосковье, по Золотому кольцу, на Северный Кавказ, в Татарстан.

По словам Барзыкина, средний чек путешествия по России на майские праздники снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет около 40 тыс. рублей на человека.

"С одной стороны, размещение [подорожало на] 10-15%, в пиковые даты - на 20%, с другой - [стоимость] перелета по стране в целом на уровне прошлого года, и даже спецпредложений больше", - пояснил эксперт.