Чартеры из России в Казахстан могут запустить летом

"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Не Арабские Эмираты, но вода теплая, песок мелкий", - подчеркнул Барзыкин.