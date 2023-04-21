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1 час назад

Чартеры из России в Казахстан могут запустить летом

ТАСС

Чартерная программа из России в Казахстан может быть запущена летом текущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Чартеры из России в Казахстан могут запустить летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", - сказал он.

Эксперт также сообщил, что среди российских туристов востребованы турпоездки в Дагестан, куда в прошлом году также были запущены чартеры.

"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Не Арабские Эмираты, но вода теплая, песок мелкий", - подчеркнул Барзыкин.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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