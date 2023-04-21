Чартеры из России в Казахстан могут запустить летом

Чартерная программа из России в Казахстан может быть запущена летом текущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", - сказал он.
Эксперт также сообщил, что среди российских туристов востребованы турпоездки в Дагестан, куда в прошлом году также были запущены чартеры.
"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Не Арабские Эмираты, но вода теплая, песок мелкий", - подчеркнул Барзыкин.