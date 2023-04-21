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Одна страна Европы отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства европейской страны.

Одна страна Европы отменила безвизовый режим для россиян
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Таким образом, теперь для посещения Албании россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки. В перечне стран, гражданам которых все еще разрешен безвизовый въезд в республику, числятся Саудовская Аравия, Таиланд, Бахрейн, Катар и Оман. В прошлом году среди них также были Россия, Индия и Египет.

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