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Рейсы Turkish Airlines из Москвы в Анталью вылетают с задержками

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщили редакции о многочасовых задержках рейсов между Москвой и Антальей.

Рейсы Turkish Airlines из Москвы в Анталью вылетают с задержками
© unsplash.com

В частности, заметный сбой произошел 20 апреля. Тогда рейс TK 3732 отправился из Антальи с опозданием в 4 часа: вместо 07:35 в 11:47. Обратный TK 3733 вылетел из Внуково в 20:40, а не в 13:45, как планировалось изначально. Эта накладка повлекла за собой задержку рейсов TK 3730 и TK 3731. Они отставали от расписания на 7–8 часов соответственно.

Сейчас, судя по онлайн-табло Внуково, TK 3733 отправится с опозданием в 8 часов: вместо 13:45 в 21:30. Причина – позднее прибытие воздушного судна. Полеты выполняются на Boeing 777-3F2ER, рассчитанным на 349 пассажиров.

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