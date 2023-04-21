Рейсы Turkish Airlines из Москвы в Анталью вылетают с задержками
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщили редакции о многочасовых задержках рейсов между Москвой и Антальей.
В частности, заметный сбой произошел 20 апреля. Тогда рейс TK 3732 отправился из Антальи с опозданием в 4 часа: вместо 07:35 в 11:47. Обратный TK 3733 вылетел из Внуково в 20:40, а не в 13:45, как планировалось изначально. Эта накладка повлекла за собой задержку рейсов TK 3730 и TK 3731. Они отставали от расписания на 7–8 часов соответственно.
Сейчас, судя по онлайн-табло Внуково, TK 3733 отправится с опозданием в 8 часов: вместо 13:45 в 21:30. Причина – позднее прибытие воздушного судна. Полеты выполняются на Boeing 777-3F2ER, рассчитанным на 349 пассажиров.