В РФ начали проявлять большой интерес к отдыху в Греции и Италии

Российские туристы, несмотря на введенные против России санкции, направляются отдыхать в Грецию и Италию, передает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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С начала 2023 года россияне проявили интерес к итальянским курортам больше, чем это было в прошлом году.

«Продажи туров в Италию оживились. В этом году мы видим интересные изменения в структуре спроса. Во-первых, стали хорошо покупать групповые туры. Во-вторых, возрождается спрос со стороны туристов среднего ценового сегмента, чего не было в прошлом году», — рассказала представитель PAC Group Наталия Вашланова.

На путевки в Грецию также зафиксирован рост спроса. По словам руководителя греческого направления PAC Group Марии Дубовой, этой страной часто интересуются семьи с детьми, которые не обращают внимания на длительный перелет. Они на несколько дней останавливаются в стране пересадки, чтобы длительность поездки не так сильно утомляла.