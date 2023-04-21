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Граждане России начали проявлять большой интерес к отдыху в Греции и Италии

Российские туристы, несмотря на введенные против России санкции, направляются отдыхать в Грецию и Италию, передает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В РФ начали проявлять большой интерес к отдыху в Греции и Италии
© FBM.ru

С начала 2023 года россияне проявили интерес к итальянским курортам больше, чем это было в прошлом году.

«Продажи туров в Италию оживились. В этом году мы видим интересные изменения в структуре спроса. Во-первых, стали хорошо покупать групповые туры. Во-вторых, возрождается спрос со стороны туристов среднего ценового сегмента, чего не было в прошлом году», — рассказала представитель PAC Group Наталия Вашланова.

На путевки в Грецию также зафиксирован рост спроса. По словам руководителя греческого направления PAC Group Марии Дубовой, этой страной часто интересуются семьи с детьми, которые не обращают внимания на длительный перелет. Они на несколько дней останавливаются в стране пересадки, чтобы длительность поездки не так сильно утомляла.

Россиянам, желающим отправиться заграницу, необходимо подавать документы на визу не менее чем за месяц до даты вылета. Через туроператора виза в Италию будет стоить 165 евро (14 700 рублей) с человека, а в Грецию – 140 евро (12 500 рублей).

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