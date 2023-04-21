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В Италии медлительных туристов будут наказывать рублем

Теперь путешественникам запрещено подолгу разглядывать достопримечательности на центральной площади, чтобы не задерживать проезжающий транспорт.

В Италии медлительных туристов будут наказывать рублем
© Мир новостей

Как рассказал мэр Портофино Маттео Виакава, частенько экскурсионные группы выстраиваются в очередь в одном месте, желая сфотографироваться на память. Из-за этого в маленьком рыбацком городе образовываются заторы на дорогах.

Наказание за медлительность будет действовать до 15 октября текущего года, а размер штрафа составит 275 евро (примерно 25 тысяч рублей).

Местные жители поддержали новшество. По их мнению, в будущем это облегчит жизнь не только горожанам, но и самим туристам.

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