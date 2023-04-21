Авиакомпания Saudia вновь обещает прямые рейсы в Джидду к началу сезона
Авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы из Саудовской Аравии в Москву к началу туристического сезона. Это конец 2023 года. На первом этапе перевозчик хочет выполнять два-три рейса в неделю. Куда именно будут летать самолеты из Джидды, пока неизвестно. Флагманская компания арабского государства одновременно ведет переговоры с Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией отсутствует. Saudia уже пыталась поставить прямые рейсы в Москву. Они даже появлялись в сезонном расписании Шереметьево в 2022 году, но в итоге не были осуществлены. Оттого некоторые туристы сомневаются, что планы будут воплощены в жизнь, и сейчас: «А чего с Жуковским переговоры не ведут? Год уже ждём, а они так никуда пока и не полетели», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Большая часть туристов видят в Джидде перспективный хаб для своих дальнейших путешествий: «Альтернатива “Туркам”, “Эмиратам”, “Катару” и “Етихаду”. География полетов у них неплохая». Также Джидда интересна любителям морских круизов. А лететь непосредственно на отдых в Саудовскую Аравию готовы немногие – смущают достаточно жёсткие правила в мусульманской стране.
Хотя ранее TourDom.ru писал, что в погоне за Дубаем Саудовская Аравия закроет глаза на купальники и внебрачных туристов на своем новом курорте Red Sea. Местный турбизнес заверяет, что готов бороться за российского туриста, – здесь хотели бы видеть 5 млн гостей в год из нашей страны.