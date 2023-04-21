"Победа" выполнила первый рейс в Узбекистан

Первый рейс, вылетевший из московского аэропорта Внуково , был совершен со 100-процентной загрузкой. В аэропорту борт встретили традиционной водяной аркой.

Полеты по маршруту Москва - Самарканд лоукостер будет выполнять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.