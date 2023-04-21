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"Победа" выполнила первый рейс в Узбекистан

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Лоукостер "Победа" начал выполнять рейсы из Москвы в Самарканд, сообщает корреспондент ТАСС.

"Победа" выполнила первый рейс в Узбекистан
© РИА Новости

Первый рейс, вылетевший из московского аэропорта Внуково, был совершен со 100-процентной загрузкой. В аэропорту борт встретили традиционной водяной аркой.

Полеты по маршруту Москва - Самарканд лоукостер будет выполнять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Узбекистан - пятое международное направление для лоукостера. Сейчас "Победа" также летает в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению.

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