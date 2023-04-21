Как мошенники обманывают российских туристов на лучших курортах РФ

Скоро стартует сезон летних отпусков, когда миллионы российских туристов отправятся отдыхать на лучшие курорты страны. Однако нередко в отпуске россияне становятся жертвами мошенников. "Пятый канал" показал, как мошенники обманывают российских туристов на лучших курортах страны.

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Корреспондент программы "Известия" Иван Литомин со съемочной группой побывал на черноморском побережье, на Урале, в Крыму и средней полосе. Как ни прискорбно, но жертвой мошенников можно стать в любой части России.

Зачастую россияне становятся жертвами мошенников при бронировании жилья, получая вместо роскошных апартаментов убогую лачужку, отдавая при этом огромные деньги.