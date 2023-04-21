"Пятый канал" показал, как мошенники обманывают российских туристов на лучших курортах РФ
Скоро стартует сезон летних отпусков, когда миллионы российских туристов отправятся отдыхать на лучшие курорты страны. Однако нередко в отпуске россияне становятся жертвами мошенников. "Пятый канал" показал, как мошенники обманывают российских туристов на лучших курортах страны.
Корреспондент программы "Известия" Иван Литомин со съемочной группой побывал на черноморском побережье, на Урале, в Крыму и средней полосе. Как ни прискорбно, но жертвой мошенников можно стать в любой части России.
Зачастую россияне становятся жертвами мошенников при бронировании жилья, получая вместо роскошных апартаментов убогую лачужку, отдавая при этом огромные деньги.
В последнее время одним из популярных видов развлечений на отдыхе является винный туризм. Однако и здесь велика вероятность нарваться на мошенников, поскольку владельцы виноградников, как правило, продают свою продукцию без акцизных марок. И что за суррогат находится в бутылке, остается только догадываться.