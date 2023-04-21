Авиакомпания «Ямал» разрешила использовать мобильный посадочный вместо бумажного
Авиакомпания «Ямал» разрешила использовать мобильный посадочный вместо бумажного. Об этом сообщили в компании ямальского авиаперевозчика.
«Теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона. Сохраните мобильный посадочный талон на смартфоне до окончания регистрации», — уточнили там.
Воспользоваться электронным посадочным могут только пассажиры с ручной кладью. С багажом необходимо пройти на стойку регистрации. Сервис доступен в аэропортах 13 городов страны: Екатеринбург, Уфа, Москва, Новый Уренгой, Надым, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Омск, Минеральные Воды.