В АТОР рассказали о том, где выгоднее всего отдыхать в этом году, пишет "Лента.ру".

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Большинство туристов планируют отправиться на курорты Краснодарского края. В прошлом году там побывало более 17 млн туристов, и это числа будет расти. Стоимость отпуска отреагировала и взлетела примерно на 15 процентов.

"Если считать стоимость самых дешевых туров, то в пляжных отелях стоимость более-менее приличного номера где-нибудь в Сочи или Анапе будет держаться на уровне 5-6 тысяч в сутки. Можно забронировать отель с завтраками, а есть отели 2-3 звезды, где все включено", - сообщает эксперт.

Также россияне едут в Дагестан, Калининград, Белоруссию.