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14 минут назад

АТОР: отдых в Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи и Краснодарском крае

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В АТОР рассказали о том, где выгоднее всего отдыхать в этом году, пишет "Лента.ру".

В АТОР рассказали о том, где выгоднее всего отдыхать в этом году
Фото: Banki.loansBanki.loans

Большинство туристов планируют отправиться на курорты Краснодарского края. В прошлом году там побывало более 17 млн туристов, и это числа будет расти. Стоимость отпуска отреагировала и взлетела примерно на 15 процентов.

"Если считать стоимость самых дешевых туров, то в пляжных отелях стоимость более-менее приличного номера где-нибудь в Сочи или Анапе будет держаться на уровне 5-6 тысяч в сутки. Можно забронировать отель с завтраками, а есть отели 2-3 звезды, где все включено", - сообщает эксперт.

Также россияне едут в Дагестан, Калининград, Белоруссию.

Абхазия по востребованности уступает лишь России и Турции. Если рассматривать наиболее бюджетные варианты, то они будут на 10-15 процентов дешевле Краснодарского края. Здесь можно найти жилье за 2000-3000 в сутки без питания.

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