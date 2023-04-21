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«Победа» запустила масштабную распродажу билетов на весну

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную весеннюю распродажу авиабилетов по более 170 популярным направлениям внутри страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

«Победа» запустила масштабную распродажу билетов на весну
© Lenta.ru

По информации лоукостера, акция стартовала 20 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся с 15 по 31 мая. Всего компания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч проездных документов — минимальная стоимость составляет 1999 рублей.

Спецпредложение будет действовать на рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Саратовом, Пермью, Волгоградом, Уфой, Самарой, Кировом, Чебоксарами и другими российскими городами. Отмечается, что билеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

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