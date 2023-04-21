«Победа» запустила масштабную распродажу билетов на весну

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную весеннюю распродажу авиабилетов по более 170 популярным направлениям внутри страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

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По информации лоукостера, акция стартовала 20 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся с 15 по 31 мая. Всего компания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч проездных документов — минимальная стоимость составляет 1999 рублей.