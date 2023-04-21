Где можно отдохнуть в 2023 году

В России приближается традиционный сезон отпусков, и люди решают, как его провести.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Отдых в России

Традиционно самым популярным направлением для отдыха россиян летом станет побережье Черного моря, отметили эксперты. Причина проста — это ближе, удобнее и дешевле.

По словам Барзыкина, в прошлом году Краснодарский край принял 17 с лишним миллионов туристов, а бронирование на май и лето показывает рост спроса на 10-15 процентов, что соответствует выходу на доковидный уровень.

Цены на отдых в Краснодарском крае выросли на уровне инфляции, примерно на 10-15 процентов, сообщил он. А в дни повышенного спроса в Крыму или Сочи может быть дороже на 20 процентов.

«Если считать стоимость самых дешевых туров, то в пляжных отелях стоимость более-менее приличного номера где-нибудь в Сочи или Анапе будет держаться на уровне 5-6 тысяч в сутки. Можно забронировать отель с завтраками, а есть отели 2-3 звезды, где все включено», — поделилась Ломидзе.

Из неочевидных направлений спрос в России в этом году будет и на Каспийское море, а именно побережье Дагестана, сообщила она.

«Есть стереотип, что Дагестан — это поехать в горы, поесть шашлык. Нет, не только. По данным АТОР за прошлый год, около 50 процентов туристов ехали на море, бронируя номера в приморских гостиницах, и только потом отправлялись на красивые горные экскурсии», — добавила специалист.

Собеседница «Ленты.ру» предположила, что в мае забронировать в Дагестане жилье будет уже практически невозможно, так как там мало больших гостиничных комплексов, а маленькие отели на побережье разбирают очень быстро.

Несмотря на то, что там попрохладнее, остается востребованным и побережье Балтийского моря – Калининград, обратили внимание эксперты.

«Калининград будет особенно востребован в июле-августе, когда там вода более-менее прогрета, но это второстепенное направление, его объемы не сравняться с Черным морем и даже с Каспием», — сказала Ломидзе.

Отдых в ближнем зарубежье

Оба собеседника выделили среди самых востребованных стран ближнего зарубежья Абхазию. Со слов Ломидзе, по популярности она уступает только России и Турции.

«Если мы берем самые дешевые предложения, то отдых там будет на 10-15 процентов дешевле, чем в Краснодарском крае. В Абхазии можно найти номер за 3 тысячи в сутки, даже, может быть, и за 2 тысячи, но без питания — это будет какой-нибудь гостевой дом или пансионат», — предупредила она.

Специалист также обратила внимание, что Абхазия — это про дешевый массовый отдых. Если человек захочет отдохнуть там в хорошем отеле на первой линии с подогреваемым бассейном и «все включено», то это будет стоить дороже, чем в Турции.

Среди относительно новых направлений, которые возникли из-за отсутствия прямых перелетов во многие страны, Ломидзе выделила отдых на Каспийском море в Казахстане.

«В Актау есть достаточно неплохие отели, работающие на "все включено", и люди туда едут, несмотря на несильно теплое море даже летом. Но там есть прекрасный огромный подогреваемый аквакомплекс. Был хороший спрос прошлым летом, и операторы говорят, что в этом году туда тоже довольно активно покупают путевки», — поделилась она.

Относительно популярностью пользуется и отдых на озере Иссык-Куль в Киргизии. В основном, туда едут туристы из ближайших регионов, которые бывали в тех краях еще до пандемии. «Там есть аэропорт на курорте Иссык-Куль, не надо добираться через Бишкек, можно прямым рейсом прилететь. Отельная база тоже достаточно маленькая по объему, но спрос есть», — добавила эксперт.

Отдых за границей

Самой популярной среди российских туристов зарубежной страной останется Турция, убеждены собеседники «Ленты.ру». Дело в том, что, несмотря на подорожание этого направления, оно все равно остается самым бюджетным.

По словам Ломидзе, улететь в Турцию вдвоем на 10 дней в сравнительно неплохой отель, где «все включено», можно за 100-130 тысяч рублей. За отдых в Египте придется заплатить немного дороже — 140 тысяч. За 130 тысяч можно улететь и в ОАЭ, однако в этот пакет будут входить только завтраки, поделилась она. «Все включено» в Эмиратах обойдется уже примерно в 150-160 тысяч.

Большой популярностью будет пользоваться и отдых в Таиланде летом 2023. Туда есть прямые рейсы, стоимость туров начинается от 180 тысяч рублей. Надо иметь в виду, что услуга «все включено» там не распространена.

«Такие пакеты есть, но они стоят безумных денег», — отметила исполнительный директор АТОР.

Она также подчеркнула, что массовым направлением для россиян стали Мальдивы, но качественный отдых там будет стоить не меньше 500 тысяч рублей на двоих. В то же время, дешевые варианты в гостевых домах и с общественными пляжами на острове будут сопоставимы по цене с Эмиратами — в районе 200 тысяч.