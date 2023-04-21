Куда съездить на майские праздники из Челябинска

На майские праздники челябинцы спешат не только на шашлыки, но и в туристические поездки.

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«ФедералПресс» перечислил самые популярные направления для отдыха и сравнил цены на авиабилеты.

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Сколько стоит авиаперелет на майских каникулах подробнее в материале.

Турция

Отсутствие большого багажа является одним из приоритетных пунктов для тех, кто хочет улететь дешево. Путешествовать налегке в майские праздники гораздо легче, чем в новогодние. И все-таки лидером по спросу на дешевые авиабилеты за границу в мае в 2023 году становится Турция.

По тарифу «Все включено» можно испытать 33 и больше удовольствий за 43 400 рублей, если ехать по путевке. Если отправиться на выходные «дикарем», придется лететь с пересадкой: из Челябинска – до Сочи, из Сочи – в Анталию. Самый дешевый билет стоит 18 022 рубля.

Дагестан

Те, кому захочется испытать спектр эмоций и получить новые впечатления за короткий срок, отправляются в Дагестан. Здесь можно легко сочетать размеренный отдых на Каспийском море с экскурсиями. Традиционно считается, что перелет в Махачкалу является одним из самых дешевых для южноуральцев. Что касается цены за путевку, она тоже невысокая. За 3–7 ночей можно отдохнуть за 20 тыс. рублей на человека. Если вылетать самостоятельно, за самый дешевый авиабилет направления Челябинск – Махачкала придется заплатить около 5 тыс. рублей. Перелет – с пересадкой в Шереметьево, в Москве.

Москва, Петербург и, конечно, Сочи

Большинство челябинцев на майские праздники остаются в России. Самыми популярными направлениями у южноуральцев из года в год остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Это те направления, которые сочетают в себе доступность, популярность и экскурсионное разнообразие. Однако, если в столицу Татарстана южноуральцы предпочитают добираются на поезде или в составе экскурсионной группы на автобусе, цены на авиабилеты в другие крупные города как нельзя актуальны. В мае долететь до Москвы из Челябинска можно за 4900 рублей. Самолет приземляется в аэропорту Шереметьево. Провести майские выходные по-летнему жители 74-го региона традиционно стремятся в Сочи.