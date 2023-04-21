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Авиакомпания «Россия» с 5 мая запустит рейсы между Москвой и Саранском

Рейсы из международного аэропорта Шереметьево в Саранск авиакомпания «Россия» начнет выполнять с 5 мая 2023 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания «Россия» запустит рейсы между Москвой и Саранском
© Вечерняя Москва

«Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») запускает новый маршрут Москва - Саранск. В рамках летнего расписания частота полетов в Республику Мордовия составит пять рейсов в неделю. Рейсы из столичного аэропорта Шереметьево планируются с 5 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания «Россия» на воздушной линии Москва - Саранск будет эксплуатировать самолет Sukhoi Superjet 100 в двухклассной компоновке (75 мест экономического класса и 12 кресел в бизнес-классе).

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