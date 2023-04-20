Пассажир устроил истерику в самолете из-за крика ребенка: видео
Пассажир устроил истерику во время посадки самолета из-за непрерывного крика ребенка и попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе Southwest Airlines. После приземления в Орландо, штат Флорида, пассажирам пришлось сидеть в самолете из-за загруженности аэропорта. Один из них не выдержал плача ребенка на протяжении 45 минут и накричал на родителей. Мужчина заявил, что за перелет с детьми нужно платить в двойном объеме. Бортпроводники попытались успокоить пассажира, но он разозлился и начал кричать еще громче:
"Мы в этой консервной банке с ребенком, словно в эхо-камере, и вы спрашиваете меня, все ли в порядке?" — возмущался дебоши.
Позже буйного мужчину увели в сопровождении полиции.