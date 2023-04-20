"Аэрофлот" объявил о распродаже билетов

Компания «Аэрофлот» объявила о распродаже до 35% на более чем 100 направлений по России и за рубеж, сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

© Газета.ру

Компания открыла распродажу на билеты «туда обратно» из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Баку, Ереван, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, а также на рейсы «Красноярск-Ташкент».

Акция действует на прямые перелеты по всем направлениям маршрутной сети «Аэрофлота» (исключение — субсидируемые и «плоские» направления) с 1 по 31 мая 2023 года включительно.

В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»), а для направлений в/из Китая – тарифы «Бюджет» и «Оптимум».

Ранее «Аэрофлот» перешел на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. В летнее расписание компания расширили сети маршрутов из российских регионов.

Также в летние месяцы «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы в Сочи из 12 городов России. В компании уточнили, что с 1 июня из Москвы в Сочи будет совершаться до 20 рейсов в день, из Санкт- Петербурга — до двух рейсов.