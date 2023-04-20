Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России

Иностранец, проходивший туристический маршрут в составе группы, погиб во время сплава по горной реке Пшеха в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства республики в России.

Погибшим оказался житель Белоруссии 1983 года рождения. Отмечается, что восемь из 11 путешественников в группе были его соотечественниками. «Других пострадавших нет, — говорится в сообщении. — В настоящее время группа снята с маршрута и доставлена в ближайший населенный пункт».

Работники белорусского диппредставительства в Ростове-на-Дону находятся в постоянном контакте с представителями следствия.