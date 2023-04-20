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Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Вьетнам рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь.

Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
© Реальное время

"Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", — приводит его слова "РИА Новости".

Он добавил, что в прошлом году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление.

В конце марта кабмин Вьетнама принял решение одобрить продление срока безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 45 дней. Также кабмин увеличил срок действия электронных виз до 90 дней. До этого туристы могли находиться в стране месяц.

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