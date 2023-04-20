Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

"Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", — приводит его слова "РИА Новости".