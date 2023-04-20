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1 час назад

Гостиницы Татарстана на майские праздники забронированы более чем на 85%

Реальное время

На сегодняшний день гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. Об этом рассказал председатель Комитета республики по туризму Сергей Иванов.

Гостиницы Татарстана на майские забронированы более чем на 85%
Фото: Реальное времяРеальное время

"В последние годы мы фиксируем уже ажиотажный спрос. На сегодняшний день уже процент бронирования в гостиницах превышает 85%", — сказал он.

Согласно одному из последних исследований, Казань признали самым дорогим российским городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. Одна ночь обойдется туристу в среднем в 4,2 тысячи рублей.

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Новости путешествий,Сергей Иванов,
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