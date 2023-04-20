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Жителям Крыма запретили купаться в море на одном из пляжей

Часть крымского пляжа в Щелкино передали коммерческой организации. Местные жители обратились в следственный комитет России. Подробности сообщает «ФедералПресс».

Жителям Крыма запретили купаться в море на одном из пляжей
© РИА "ФедералПресс"

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В обращении жителей говорится, что передача участка пляжа в Щелкино была неправомерной. Люди возмущены, что теперь не могут попасть на море, потому что он стал частным, перегорожен бетонным забором. Крымчане считают, что их права нарушены и просят ведомство навести порядок. Жалобы в другие инстанции не дали результата, отмечается в сообщении.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Крымский мост будет работать по-новому в курортный сезон.

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