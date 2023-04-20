Жителям Крыма запретили купаться в море на одном из пляжей

В обращении жителей говорится, что передача участка пляжа в Щелкино была неправомерной. Люди возмущены, что теперь не могут попасть на море, потому что он стал частным, перегорожен бетонным забором. Крымчане считают, что их права нарушены и просят ведомство навести порядок. Жалобы в другие инстанции не дали результата, отмечается в сообщении.