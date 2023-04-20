Пассажирское сообщение до границы с Китаем возобновляется в апреле
В связи со снятием эпидемических ограничений со стороны Китая и повышенным спросом пассажиров на заграничные поездки в соседнюю страну запускается поезд №328/327 сообщением Иркутск – Забайкальск. Курсирование начнется с 29 апреля.
«Состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 (здесь и далее время местное) и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время в пути из Иркутска до Забайкальска – 32 часа, в обратном направлении – 29 часов», - сообщили в Федеральной пассажирской компании.
В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, а также штабной вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.
Приобрести билеты можно на официальном сайте rzd.ru, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Zабайкалья, Любовь Литвинова по информации службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги -филиала ОАО «РЖД».