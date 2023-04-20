Пассажирское сообщение до границы с Китаем возобновляется в апреле

«Состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 (здесь и далее время местное) и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время в пути из Иркутска до Забайкальска – 32 часа, в обратном направлении – 29 часов», - сообщили в Федеральной пассажирской компании.