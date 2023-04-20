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Пассажирское сообщение до границы с Китаем возобновляется в апреле

В связи со снятием эпидемических ограничений со стороны Китая и повышенным спросом пассажиров на заграничные поездки в соседнюю страну запускается поезд №328/327 сообщением Иркутск – Забайкальск. Курсирование начнется с 29 апреля.

Пассажирское сообщение до границы с Китаем возобновляется в апреле
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«Состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 (здесь и далее время местное) и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время в пути из Иркутска до Забайкальска – 32 часа, в обратном направлении – 29 часов», - сообщили в Федеральной пассажирской компании.

В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, а также штабной вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты можно на официальном сайте rzd.ru, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Zабайкалья, Любовь Литвинова по информации службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги -филиала ОАО «РЖД».

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