Регулярные рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода стартуют с 27 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля начнет выполнять регулярные перелеты по маршруту Нижний Новгород — Анталья. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта им. В.П.Чкалова

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Вылеты из столицы Приволжья будут осуществляться ежедневно в 14:30 или в 16:00, прибытие в Анталью — в 19:40 и 20:35 соответственно.

В аэропорту напомнили, что также на турецкий курорт из Нижнего Новгорода летают самолеты авиакомпании Red Wings. и перевозчиков AZUR air, Corendon и Southwind в рамках пакетных туров.