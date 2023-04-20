Регулярные рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода стартуют с 27 апреля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля начнет выполнять регулярные перелеты по маршруту Нижний Новгород — Анталья. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта им. В.П.Чкалова
Вылеты из столицы Приволжья будут осуществляться ежедневно в 14:30 или в 16:00, прибытие в Анталью — в 19:40 и 20:35 соответственно.
В аэропорту напомнили, что также на турецкий курорт из Нижнего Новгорода летают самолеты авиакомпании Red Wings. и перевозчиков AZUR air, Corendon и Southwind в рамках пакетных туров.
Ранее мы писали о том, что авиарейсы в Сочи из столицы Приволжья будут летать ежедневно с 1 июня.