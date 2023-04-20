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13 минут назад

Петербуржец устроил дебош на борту самолета из Таиланда

РИА "ФедералПресс"

Житель Петербурга устроил дебош в самолете, который летел из Таиланда. Его задержали сотрудники полиции Красноярска прямо в аэропорту, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Петербуржец устроил дебош на борту самолета из Таиланда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Транспортные полицейские задержали нарушителя порядка и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного легкую степень алкогольного опьянения», – говорится в сообщении ведомства.

43-летний пассажир бизнес-класса бегал по салону полуголым, отказывался выполнять приказы командира судна, матерился.

Мужчина привлечен к административной ответственности по двум административным статьям: «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение распоряжений командира воздушного судна». Ему грозит штраф до 7 тыс. рублей или административный арест.

Ранее «ФедералПресс» писал, что утренний рейс из Петербурга в Нарьян-Мар задержали из-за разлива топлива.

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