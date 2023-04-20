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1 час назад

Туристический поток в 2022 году Игринском районе вырос на 32%

ИА «Сусанин»

Игра. Удмуртия. В 2022 году туристический поток в Игринском районе увеличился на 32%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Турпоток в 2022 году Игринском районе вырос на 32%
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

За прошедший год район посетили 31 264 гостя. Увеличение турпотока удалось достичь благодаря созданию концепции и брендинга территории.

В результате масштабной работы в Игринском районе появился проект «Путешествуй Играючи». Для путешественников разработали 4 маршрута, которые могут проехать семьи или индивидуальные туристы на своем автомобиле.

Глава Игринского района Александр Чирков отметил, что популярностью пользуются дневные маршруты, на которые туристы приезжают семьями.

«Кроме того, 28 июля в Мувыре пройдет фестиваль возрожденных деревень «Деревня — душа России». Постараемся провести так, чтобы люди захотели вернуться», – рассказал Александр Чирков.

Глава района считает, что задачей района является создание мест для отдыха путешественников.

Новости путешествий,Александр Чирков,
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