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В Москве произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 20 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В Москве произошла массовая отмена рейсов
© Лента.ру

Согласно опубликованным данным, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета девяти воздушных судов, отменено отправление еще одного. Данных о сбоях в расписании в Шереметьево и Жуковском нет.

Ранее в апреле исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил досматривать пассажиров в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков. По его словам, досмотр должен быть комфортным для туристов и включать в себя минимальное количество действий.

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