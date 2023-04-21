"Аэрофлот" планирует возобновить полеты на побережье Иссык-Куля

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена со 2 мая 2023 года возобновить регулярные рейсы в международный аэропорт на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Манас", в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.

Фото: ТАСС ТАСС

"Российская авиакомпания "Аэрофлот" в мае текущего года планирует открытие регулярных пассажирских рейсов по маршруту Москва - Тамчи - Москва", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, первый в 2023 году рейс на Иссык-Куль из Москвы "Аэрофлот" совершит 2 мая.

"Ожидается, что авиарейсы из Иссык-Куля в московский аэропорт Шереметьево будут выполняться два раза в неделю", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время из трех международных аэропортов Киргизии, которые находятся в городах Ош и Бишкек, а также в селе Тамчи Иссык-Кульской области, можно улететь почти в два десятка городов России.