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1 час назад

"Аэрофлот" планирует возобновить полеты на побережье Иссык-Куля

ТАССиещё 2

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена со 2 мая 2023 года возобновить регулярные рейсы в международный аэропорт на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Манас", в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Аэрофлот" планирует возобновить полеты на побережье Иссык-Куля
Фото: ТАССТАСС

"Российская авиакомпания "Аэрофлот" в мае текущего года планирует открытие регулярных пассажирских рейсов по маршруту Москва - Тамчи - Москва", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, первый в 2023 году рейс на Иссык-Куль из Москвы "Аэрофлот" совершит 2 мая.

"Ожидается, что авиарейсы из Иссык-Куля в московский аэропорт Шереметьево будут выполняться два раза в неделю", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время из трех международных аэропортов Киргизии, которые находятся в городах Ош и Бишкек, а также в селе Тамчи Иссык-Кульской области, можно улететь почти в два десятка городов России.

Находящийся в Иссык-Кульской области аэропорт в основном загружен в весенне-осеннее время года, когда на побережье озера наблюдается пик туристического сезона. В этот период в нем регулярно приземляются или взлетают пассажирские лайнеры из городов РФ, в том числе компании "Аэрофлот", а также Казахстана и Узбекистана.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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