На Бали захотели взимать деньги с туристов

Власти популярного азиатского острова Бали вслед за Таиландом захотели начать взимать деньги с отдыхающих и ввести туристический сбор. Об этом пишет Индонезии.

Отмечается, что средства с налогов будут направлены на восстановление природных объектов, а также сохранение экосистемы острова, в частности, коралловых рифов и мангровых зарослей, которые страдают от большого потока иностранных путешественников.