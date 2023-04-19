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На Бали захотели взимать деньги с туристов

Власти популярного азиатского острова Бали вслед за Таиландом захотели начать взимать деньги с отдыхающих и ввести туристический сбор. Об этом пишет Индонезии.

На Бали захотели взимать деньги с туристов
© Lenta.ru

Отмечается, что средства с налогов будут направлены на восстановление природных объектов, а также сохранение экосистемы острова, в частности, коралловых рифов и мангровых зарослей, которые страдают от большого потока иностранных путешественников.

По данным издания, сроки и величина налога пока находятся на стадии обсуждения.

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