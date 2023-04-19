Авиакомпания Thai Airways пока не планирует возобновлять рейсы в РФ

Руководитель службы маркетинга московского офиса Управления по туризму Таиланда (TAT) Константин Кинель ответил на вопросы турагентств по поводу авиаперевозки на лето. Выступая 18 апреля на совместной презентации с туроператором Coral Travel, он, в частности, сказал, что в обозримом будущем рассчитывать на возобновление рейсов Thai Airways не приходится.

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Причин несколько. Во-первых, тайский национальный перевозчик ощущает нехватку самолетов. Во-вторых, авиакомпания пока не может решить вопрос со страховкой, которая бы действовала при полетах над территорией России. Наконец, в-третьих, Thai Airways, как правило, выходит на маршрут при наличии достаточного спроса со стороны граждан самого Таиланда. До пандемии Россию посещало порядка 90 тыс. тайцев ежегодно, сейчас о таких показателях говорить не приходится.

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В обозримом будущем не стоит рассчитывать на перелет «Туркменскими авиалиниями». Ранее маршрут со стыковкой в Ашхабаде был очень популярен среди россиян благодаря низким ценам на билеты – порой их можно было приобрести всего за 400 долларов. На презентации прозвучало объяснение: в Туркменистане сейчас действует правило, согласно которому на каждом международном рейсе должно быть хотя бы пять пассажиров с гражданством этой страны. Однако выполнить такое условие в случае с Таиландом невозможно, так как тайскую визу необходимо получать в Анкаре, а прямых рейсов туда нет.

Что касается прямых рейсов в Таиланд из России, то «Аэрофлот» оставил на лето всего по три еженедельных вылета из Москвы в Бангкок и на Пхукет. В регионах сохранился только рейс в столицу Таиланда из Иркутска от S7. Для сравнения, зимой российские авиакомпании возили туристов из 15 городов России в четыре тайских аэропорта – Бангкок, Утапао, Пхукет и Краби. Один лишь «Аэрофлот» делал на Пхукет по два рейса в день, а в столицу Таиланда – до 10 в неделю. Кроме того, у нацперевозчика впервые были программы из регионов, большую чартерную программу выполнял также AZUR air.

Таким образом, в период действия летнего расписания количество рейсов в Таиланд значительно сократилось: авиакомпании и туроператоры посчитали более перспективной переориентацию самолетов на Турцию.

Тем не менее в TAT очень благодарны российским перевозчикам и турбизнесу, так как именно их усилия способствовали успешному зимнему сезону – только за период с 1 января по 15 апреля Таиланд посетило более 630 тыс. россиян. «Надо поклониться туроператорам, организовавшим чартеры, благодаря которым это стало возможным», – сказал Константин Кинель.