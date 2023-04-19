Авиакомпании готовы к повышенному спросу в летний сезон

Российские авиакомпании обладают достаточным авиапарком для обслуживания пассажиров, цены на авиабилеты в этом году могут повышаться в пределах инфляции, заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Накануне "высокого" туристического сезона он ответил на вопросы журналистов.

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Игорь Петрович, мы приближаемся к летнему сезону. Возможности международных перелетов ограничены, в России пока еще закрыты 11 аэропортов. Как оцениваете спрос на авиаперевозки внутри страны?

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Игорь Чалик: Несмотря на то, что некоторые аэропорты на юге России закрыты, мы перевыполняем план 2023 года. В соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, в 2023 году планируется перевезти более 101 млн пассажиров, из которых по внутренним линиям - 81,9 млн пассажиров. По состоянию на 16 апреля 2023 года уже перевезли 24,2 млн пассажиров, что на 709 тыс. человек больше плановых показателей 2023 года на этот период.

Имеющегося авиапарка хватит для перевозки летом?

Игорь Чалик: Провозной ёмкости достаточно для обеспечения авиаперевозок. Если смотреть показатели марта 2023 года, то мы видим рост на 9,4% по сравнению с мартом 2022 года - 5,7 млн против 5,2 млн пассажиров. При этом в начале 2022 года отмечался резкий рост более чем на 30%, и это достаточно высокая база для сравнения.

По итогам 2022 года, в условиях запрета на использование воздушных судов с так называемой "двойной" регистрацией и закрытия воздушного пространства иностранными государствами, количество перевезенных пассажиров сократилось всего на 14,2 % к прошлому году и составило 95,2 млн человек. На внутренних линиях снижение в 2022 году было ещё меньше - около 11%, перевезено 78 млн пассажиров. Если бы функционировали "закрытые" аэропорты Юга России, цифра могла бы быть больше на 19 млн пассажиров Авиакомпании на внутренних линиях выполнили более 630 тыс. регулярных рейсов. Число рейсов, минующих Москву, составило более 319 тыс., т.е. половину от общего количества. При условии сохранения действующих мер государственной поддержки авиаперевозок в 2023-2024 годах планируется достижение этого показателя на уровне 51%.

Авиакомпании готовы к работе в летний сезон?

Игорь Чалик: Отрасль полностью готова к выполнению перевозок летом 2023 года. Российские авиакомпании в летний период выполняют полеты в соответствии с ранее сформированным расписанием. Большинство из них планирует сохранить действующую маршрутную сеть. Более того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах. Многие авиакомпании задействуют дополнительные воздушные суда в летнем расписании. Так что проблем с провозными мощностями нет.

Сейчас парк воздушных судов российских авиакомпаний насчитывает 1164 пассажирских самолета, способных перевозить 120-130 млн пассажиров в год. Минэкономразвития прикладывает большие усилия для развития внутреннего туризма. Очень надеемся, что имеющийся парк самолетов будет востребован для удовлетворения потребностей туриндустрии.

Стоит ли ожидать повышения цен на авиабилеты в связи с уменьшением общего объема субсидий авиаотрасли? Ранее в СМИ со ссылкой на ваше заявление в ходе совещания по подготовке к турсезону говорилось о росте стоимости авиабилетов в 2023 году на 15-30%. Так ли это?

Игорь Чалик: На совещании, на которое вы ссылаетесь, действительно, были озвучены эти цифры. Речь шла об оценках самими авиакомпаниями возможности такого роста, в который закладываются по умолчанию все возможные форс-мажоры. Эта расчетная максима не учитывает тех мер, которые уже предприняты Минтрансом России по сдерживанию роста цен. То есть утверждение, прогнозирующее рост цен до 30% вырвано из контекста.

По нашим оценкам, рост стоимости авиаперелетов в 2023 будет в пределах инфляции. Для сдерживания роста цен правительством и Минтрансом принимается ряд мер.

Государство по-прежнему продолжает поддерживать отрасль через субсидии. В частности, с ноября 2022 года по март 2023 г. была реализована программа субсидирования авиакомпаний за выполненный пассажирооборот. Объем ее финансирования составил 25,3 млрд рублей, перевезено в указанный период 27,4 млн пассажиров.

На субсидирование полётов наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока, а также поддержку региональных перевозок выделено 27,2 млрд руб. Таким образом государством выделено более 52,5 млрд руб. поддержки в виде субсидий.

Кроме этого, "Аэрофлот" продолжает реализацию программы "плоских" тарифов на Дальний Восток и в Калининград. Цены на билеты фиксируются, не зависят от даты или времени полета и пассажирского спроса.

Сейчас отслеживаете изменение цен на авиабилеты?

Игорь Чалик: Минтранс совместно с ФАС еженедельно мониторит цены на перевозки и своевременно принимает меры в случае необоснованного роста тарифов. В случае возникновения иных рисков для роста цен Минтранс будет принимать необходимые решения для их нивелирования.

Сами авиакомпании также принимают меры по формированию доступных цен на авиабилеты. Как уже говорил, они увеличивают количество рейсов, организуют раннее бронирование билетов, что позволяет приобрести их по более низким ценам в условиях динамического ценообразования.